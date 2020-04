Digimon Adventure 2020, mostrate le nuove caratteristiche dei Digivice

I DigiPrescelti del 1999 sono tornati con l'anime Digimon Adventure: Psi, conosciuto anche come Digimon Adventure 2020, in onda su Crunchyroll. Dato che funziona da reboot della saga, rivediamo Tai, Matt e gli altri ragazzi di nuovo bambini quando, in quell'estate in cui avevano dieci anni, vennero a contatto con le misteriose creature digitali.

Digimon Adventure 2020 ha già rivisitato caratteristiche dell'anime originale e tra queste non potevano mancare, naturalmente, i Digivice. Gli strumenti nelle mani dei bambini sono fondamentali per incanalare le energie verso i Digimon e farli evolvere nei vari livelli. Ma come sono cambiati rispetto ai Digivice del 1999?

Naturalmente col salto d'epoca sono state perse tante caratteristiche di design che sembravano utili all'epoca ma che adesso risulterebbero ridondanti. Un esempio è l'antenna scomparsa, così come sono scomparsi anche i bottoni esterni. Al loro posto c'è un touch screen, circondato da led e scritte in glifi, che permette anche comunicazioni olografiche, come è avvenuto tra Tai e Izzy negli scorsi due episodi di Digimon Adventure 2020. Il design risulta quindi più pulito e semplice, quale preferite tra quello originale e questo odierno?