Digimon Adventure 2020 ha già mostrato un livello Mega eccezionale

I fan di Digimon ricorderanno perfettamente tutte le avventure passate insieme da Tai e Agumon, la coppia che ha sconfitto Apokarymon, battuto Diaboromon e vissuto tanti dilemmi in Digimon Adventure: Tri e Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna. In questo 2020 la loro storia è ricominciata col reboot intitolato Digimon Adventure: Psi.

La nuova serie si basa su tanti parallelismi nostalgici con Digimon Adventure del 1999, riportando non solo i DigiPrescelti originali da giovani ma anche inquadrature e musiche molto conosciute. I riferimenti agli avvenimenti di serie e film di venti anni fa non si fermano a questi elementi perché anche nella trama non mancano riferimenti.

Dopo aver svelato già l'esistenza dell'ottava DigiPrescelta, Hikari, conosciuta in Italia come Kairi, Digimon Adventure 2020 presenta Omnimon. Il Digimon fu presentato nel primo film del franchise nello scontro con Diaboromon ed è un livello Mega derivato dalla DigiFusione tra WarGreymon e MetalGarurumon.

Nel secondo episodio, Tai, Agumon, Matt e Gabumon sono alle strette con un Digimon, Argomon, che potrebbe distruggere Tokyo. Mentre Izzy guarda dal suo PC l'attacco nemico che va a segno, due piume raggiungono TK e Kairi, attivando una digievoluzione particolare. Dall'uovo che emerge dal fascio di luce arriva Omnimon, che potete osservare nell'estratto video in calce. Vi aspettavate questo arrivo così presto?