Digimon Adventure 2020: non solo Mega, in arrivo dei Digimon mitici

Conclusa una saga durata venti anni, la Toei Animation ha rinnovato il proprio franchise dei mostri digitali durante questo anno. È infatti nato Digimon Adventure 2020, nuovo anime che ha ripresentato gli storici protagonisti Tai, Agumon, Matt e gli altri DigiPrescelti che conoscemmo nel 1999, ma calati in una realtà più contemporanea.

Purtroppo il rinvio di Digimon Adventure 2020 al terzo episodio per Coronavirus non ha consentito ai fan di addentrarsi ancora nel nuovo universo strutturato per questo anime. Tuttavia le prime puntate trasmesse ci hanno già dato un assaggio importante, come l'arrivo a sorpresa di Omnimon. Per ora ai fan sono rimasti pochi trailer e anteprime da osservare, ma in una di queste è nascosta una certa presenza.

Il fan Xerveltal88 su Reddit ha notato una scena particolare di un teaser speciale di Digimon Adventure 2020 dove compaiono alcune figure nell'ombra. Gli appassionati della serie sanno che quelle silhouette appartengono ai Sette Guerrieri Paradisiaci, un gruppo di Digimon angelici estremamente potenti e che furono introdotti in Digimon Frontier, quarta serie animata.

Con questa aggiunta, lo staff della Toei Animation sembra aver deciso di mettere mani a tutta la cosmogonia di Digimon. Potremmo quindi aspettarci la presenza di ogni personaggio e creatura apparsi dalla prima all'ultima serie animata?