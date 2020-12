Digimon Adventure 2020: nuove minacce ed evoluzioni nei titoli dei prossimi episodi

Gli ultimi episodi della serie reboot Digimon Adventure 2020 hanno portato alla conclusione del primo grande arco narrativo delle avventure dei DigiPrescelti, mostrando la sconfitta del malvagio Devimon. Tuttavia dalle anticipazioni riguardo i prossimi episodi sembra che verranno nuovamente separati e messi di fronte a pericolosi scontri.

Sin da subito la serie realizzata per il 20esimo anniversario del franchise, si è dimostrata molto diversa dall'originale, con scontri profondamente intensti che hanno portato rapidamente i partner dei protagonisti allo stadio evolutivo Ultimate. Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, sono stati rivelati i titoli degli episodi 29-30-31, che hanno anticipato degli eventi alquanto importanti per l'avanzamento dei DigiPrescelti nel Continente Osuro.

Dal titolo "Fuga dalla Giungla Infuocata" l'episodio 29 ci mostrerà probabilmente come Tai e i suoi compagni si ritroveranno minacciati dai Digimon Oscuri che li stanno seguendo per distruggere Angemon, per poi finire divisi.

L'episodio 30 invece, "Il Livello Ultimate, War Greymon", ci mostrerà in azione una delle evoluzioni più potenti, e di seguito riportiamo la sinossi completa della puntata: "Taichi e compagni scappano dalla giungla, accompagnati da Woodmon, che vive pacificamente in quel luogo. Tuttavia alcuni dei nemici sopravvissuti continuano a seguirli. Per poter scappare tutti in sicurezza, Tai e Metal Greymon decidono di fare da esche. Spingono i nemici a seguirli, ma entra in scena Parrotmon, un nuovo avversario. Nonostante riescano a tenergli testa, Parrotmon viene colpito da un fulmine nero, e si evolve in Crossmon, una trasformazione di livello Ultimate...e sembra che Agumon dovrà scatenare la sua forma finale, simile a quella che ha usato contro Devimon."

Ricordiamo che il piccolo Patamon ha da poco fatto il suo debutto nella serie, e vi lasciamo alla nuova evoluzione di Devimon, che sembra essere ispirata a Venom.