Digimon Adventure 2020 ci prepara a WarGreymon: il video della Mega DigiEvoluzione

L'anime di Digimon Adventure 2020 è arrivato a un punto cruciale della sua storia. Dopo tante peripezie, finalmente i protagonisti sono arrivati faccia a faccia col nemico di questo lungo arco narrativo che va in scena da 24 episodi. Ora però Devimon ha sfoderato la sua forma finale e non sarà semplice sconfiggerlo.

Ci ha provato Tai insieme al suo Agumon, ma non è bastata la forma Berserk di MetalGreymon per sconfiggere il nemico. DoneDevimon è troppo forte ed è a questo punto che accade l'impensabile, l'arrivo di un nuovo Digimon che salverà Tai, Matt e TK.

Mentre la dark evolution di MetalGreymon si dimostra non essere abbastanza per battere il nemico, TK utilizza il potere angelico di Angemon per calmare la mente di Agumon, che era ormai in uno stato di berserk. Ciò scatena la trasformazione del Digimon, stavolta in un modo mai visto prima, facendolo brillare in una forma dorata. La trasformazione è palese: anche se avvolto da un'aura lucente, la silhouette che si vede anche nel video in basso estratto dall'episodio di Digimon Adventure 2020 fa capire che si tratta di WarGreymon, la Mega DigiEvoluzione finale di Agumon.

La comparsa del Digimon è però breve, dato che la trasformazione non è ancora abbastanza stabile per mostrarlo come abbiamo visto nelle precedenti serie di Digimon Adventure. Ma ora che le Mega DigiEvoluzioni sono state sbloccate, non passerà molto tempo prima di vederle in azione ufficialmente.