Digimon Adventure 2020: tutto pronto per il ritorno dell'anime, ecco il nuovo trailer

La nuova serie dei Digital Monster, Digimon Adventure 2020, ha subito una brusca frenata a poche settimane dal suo attesissimo debutto a causa delle ordinanze imposte dal governo per impedire la diffusione del Nuovo Coronavirus. Ad ogni modo, con la fine dello stato d'emergenza, è stato annunciato il ritorno dell'anime con un nuovo trailer.

Circa una settimana fa, TOEI Animation confermava il ritorno di Digimon Adventure 2020 nel regolare palinsesto televisivo, tuttavia recuperando la serie a partire dal primo episodio in modo tale da dare qualche ulteriore settimana di vantaggio agli animatori per rimettersi in pari con la produzione. Pertanto, potremo ammirare il nuovo episodio soltanto il 28 giugno, con l'uscita della quarta puntata.

A tal proposito, per rendere meno dolorosa l'attesa, lo studio ha rivelato un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che anticipa nuove scene dell'anime nonché un primo assaggio dell'episodio 4 un cui un enorme e misterioso Digimon è intento a parlare con Tai e Sora, giunti finalmente in quel di DigiWorld. Non ci resta, dunque, che attendere la fine del mese per continuare ad assaporare l'ultima avventura dei Digiprescelti nel reboot di Digimon Adventure.

