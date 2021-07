Digimon Adventure 2020: il ritorno di un importante alleato nell'episodio 54

La serie reboot Digimon Adventure 2020 è entrata da diversi episodi nell’arco narrativo finale, e nonostante Tai e compagni abbiano ormai raggiunto dei livelli combattivi elevati, gli autori non esitano ad inserire ulteriori sorprese, come l’inaspettato ritorno che ha caratterizzato l’episodio 54.

Intenti a scoprire la verità dietro le loro DigiPietre, i DigiPrescelti stanno cercando in ogni modo di fermare la Grande Catastrofe, giungendo in luoghi inesplorati. Tai e Agumon si sono ritrovati infatti in uno strano deserto, dove hanno incontrato un Digimon apparentemente familiare. Intenti a proteggere un Cutemon in pericolo, i due protagonisti hanno affrontato un potente Rebellimon, che potrebbe rivelarsi essere l’evoluzione dell’Ogremon ucciso diverse puntate fa da MetalTyrannomon.

Per quanto nell’episodio non venga assolutamente confermato che si tratta dello stesso Digimon, ci sono diversi elementi che potrebbero confermarlo. Il primo è il ricordo da parte di Greymon della battaglia con Ogremon non appena i loro corni si scontrano nel presente. Il secondo è la risposta data da Rebellimon nei minuti conclusivi della puntata. Quando Tai e Agumon gli chiedono dove ha intenzione di andare, Rebellimon risponde “Sempre dritto”, stesse parole pronunciate da Ogremon prima del suo sacrificio per dare più tempo ai DigiPrescelti.

Ricordiamo che Biyomon si è scatenato in uno degli ultimi episodi, e vi lasciamo al trailer per l'ultima grande sfida dei protagonisti.