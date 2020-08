Digimon Adventure 2020: la sinossi del prossimo episodio anticipa un piacevole ritorno

Il reboot di Digimon Adventure ha lasciato i fan del brand non poco sorpresi, di fronte ai cambiamenti effettuati, soprattutto per quanto riguarda i toni ora più seri, rispetto a quanto visto nella serie originale. Sono apparsi però anche molti volti familiari, e secondo la sinossi del prossimo episodio, tornerà Leomon, molto apprezzato dai fan.

Nei primi episodi dell'anime abbiamo visto uno dei Digimon nemici principali, Ogremon, e ora sembra che ad entrare in azione sarà il suo nemico per eccellenza, il Re delle Bestie, Leomon. Stando a quanto affermato dalla sinossi inerente al prossimo episodio, in seguito alla divisione dei DigiPrescelti Leomon si affiancherà ad uno dei gruppi per combattere un Dark Digimon.

L'episodio 11, dal titolo "Il Lupo si erge sulla cima del Deserto", inizia con i DigiPrescelti che decidono di dividersi prendendo due sentieri differenti, e aggirando così il miasma oscuro. Entrambi i team avranno a che fare con avversari diversi.

Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale "Con i loro occhi catturati dai Digimon Sacri, hanno inizio due avventure diverse per il gruppo di Taichi, Koshiro e Mimi, e per il gruppo formato da Yamato, Sora e Joe. Yamato e compagni si dirigono verso la regione desertica, e riescono a salvare un gruppo di piccoli Digimon, in fuga da un feroce Dark Digimon, Scorpiomon. Durante la fuga, si imbattono in Leomon, che affronta direttamente Scorpiomon. Sora, che non può abbandonare il Digimon, si scontra con Yamato, che vuole invece affrettarsi per raggiungere il Digimon Sacro, e i due si dividono, con Yamato che prosegue sul sentiero con Gabumon. Yamato ha un motivo per la sua fretta. Ma...!"

Ricordiamo che nell'ultimo trailer Garurumon si è super digievoluto, e che nell'episodio 9 c'è stata una morte a sorpresa.