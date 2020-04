Digimon Adventure 2020: ecco Sora e le piccole modifiche apportate al personaggio

Dopo ben 21 anni la serie di Digimon Adventure ritorna sul piccolo schermo con un reboot del quale per il momento sono usciti i primi tre episodi, in attesa dei successivi posticipati a data da destinarsi. Perché nel caso vi sia sfuggito, causa Coronavirus Digimon è stato bloccato come molte altre serie in questo periodi difficile per il mondo.

Nell'ultimo episodio avevamo assistito al concludersi della battaglia che aveva visto (uso i nomi della versione italiana) Tai e Matt alle prese con un Digimon che stava infettando la rete internet, e avevamo anche potuto dare un veloce sguardo al mondo digitale in cui i mostri vivono, il Digiworld. Come tutto in questo reboot, dall'aspetto dei protagonisti, alla grafica rinnovata, anche la terra dei Digimon ci è parsa un po' differente rispetto alla prima versione del 1999. Un Digiworld ovviamente più appariscente, anche se molto è merito delle nuove tecnologie che permettono una qualità nelle animazioni molto superiore rispetto agli anni duemila.

Quasi sicuramente, dopo i primi tre episodi che hanno voluto omaggiare il lungometraggio "Il nostro gioco di guerra!", la serie inizierà a seguire la trama, non senza qualche modifica e aggiunta, già vista nel Digimon Adventure del 1999, in cui i nostri eroi e i loro Digimon venivano catapultati improvvisamente, durante un campeggio, in Digiworld. Qui vivevano mille avventure e sembrerebbe, guardando il trailer esteso del quarto episodio che abbiamo pubblicato due giorni fa, che la strada sarà proprio questa.

In merito al campeggio, già è stato introdotto nei primi tre episodi e presentato alla fine del terzo, in cui abbiamo potuto fare la conoscenza di un altro dei personaggi principali, Sora Takenouchi, e abbiamo potuto intravedere anche Joe, altro Digiprescelto che, molto presto, si unirà al resto della banda. Se avete visto la puntata, allora avrete anche notato le piccole modifiche che sono state apportate a Sora, ad esempio non ha più il cappello a casco, ma un berretto con visiera aperto sul capo.

A questo punto non vediamo l'ora di scoprire le tante altre piccole modifiche che sono state fatte sia a livello di trama che a livello di design e storia dei personaggi. Cosa ne pensi di questo reboot? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.