Digimon Adventure 2020: scopriamo dove andranno Taichi e Koshiro nei prossimi episodi

Digimon Adventure 2020, senza alcun timore, ha già mostrato un potentissimo livello Mega, lasciando gli spettatori sbigottiti. In attesa di conoscere i risvolti dello scontro, ad ogni modo, TOEI Animation ha diffuso tramite i propri canali un nuovo trailer per la terza puntata, nonché alcune informazioni per gli episodi subito seguenti.

Gli appassionati sono rimasti senza parole da Omnimon, un Digimon che, in teoria, è un'evoluzione postuma alla digievoluzione mega, un traguardo di per sé già lontano rispetto alla line-up di trasformazioni a cui il franchise ci ha abituati. Una decisione quanto azzardata ma che ribadisce, ancora una volta, quanto TOEI non abbia alcuna intenzione di sottostare alla serie originale, rimescolando pesantemente le carte in tavole.

Ad ogni modo, un assaggio dell'episodio 3 è possibile scorgerlo tramite il nuovo trailer allegato in cima alla pagina. Tra le novità riportate dal sito ufficiale, inoltre, sono presenti anche le trame dei prossimi 3 episodi dell'anime, li stessi che qui seguono:

"Episodio 3: La rete tattica militare statunitense è stata invasa da un Digimon e i sistemi sono compromessi. Tai e i suoi amici stanno tentando di fermare disperatamente il missile, ma più lo colpiscono più si evolve. Il missile si appresta a raggiungere Tokyo, finché dopo l'ennesimo colpo a Greymon e Garurumon appare un nuovo gigantesco Digimon Bianco.

Episodio 4 (Birdramon prende il volo): vari Blackout imperversano in città. Taichi e Koshiro Izumi, abile nelle sue conoscenze di Internet, è preoccupato che qualcosa stia accadendo nel Mondo Digitale da cui provengono Agumon e gli altri. Koshiro suppone che se il blackout dovesse durare oltre le 72 ore verranno paralizzate tutte le principali funzioni di Tokyo. "Siamo gli unici che possono fare qualcosa!" e i ragazzi, dunque, decidono di tornare al Mondo Digitale. Ma il mondo, questa volta, appare loro decisamente differente. Tai era convinto di aver raggiunto il Mondo Digitale con Koshiro, tuttavia, al suo posto, si ritrova con la sua amica d'infanzia, Sora Takenouchi.

Episodio 5 (Digimon Sacro): La scadenza delle funzioni principali di Tokyo si avvicina inesorabilmente. Tai, Agumon e Sora stanno cercando una soluzione mentre si dirigono a un "tempio" citato in una litografia del Mondo Digitale. Nel frattempo, Koshiro, giunto in una zona differente del Mondo Digitale, comunica con Taichi mentre raccoglie informazioni da un Digimon appena conosciuto, Tentomon. All'improvviso, Tentomon E Koshiro sono presi alla sprovvista da un gigantesco e misterioso Digimon."

E voi, invece, cosa ne pensate della sinossi dei prossimi episodi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.