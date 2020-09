Digimon Adventure 2020: T.K. e Kari sono finalmente pronti a diventare DigiPrescelti

La serie reboot Digimon Adventure 2020 sta velocemente arrivando al clou. Infatti, il promo per il prossimo episodio anticipa la comparsa dei DigiPrescelti, figure che si ergono a difensori del Digiworld.

Nonostante si tratti di una riedizione, questa nuova serie si sta evolvendo in maniera diversa rispetto all'originale, visto che finora i protagonisti hanno dovuto fronteggiare avversari ben più duri rispetto al passato. Inoltre, gli eventi successi nel DigiWorld sembrano avere ripercussioni nella vita reale.

Nell'anteprima dell'episodio 18 di Digimon Adventure 2020, pubblicato su Twitter dall'utente @Wikimon_news, vediamo importanti novità riguardanti T.K. e Kari. Intitolata "Countdown alla distruzione di Tokyo", in questa nuova puntata debutteranno i DigiPrescelti.

"Sebbene (i protagonisti) riescano a sconfiggere Orochimon, inizia improvvisamente un misterioso conto alla rovescia. Anche nella Tokyo reale accade qualcosa di simile e i dispositivi elettronici sembrano funzionare male".

"Dinanzi a Tai e compagni appare Nidhoggmon, un Ultimate che si è evoluto dal vero Orochimon. Questo misterioso Digimon sembra collegato al misterioso conto alla rovescia, che se arrivasse a zero distruggerebbe la vera Tokyo. Tai e gli altri sembrano non avere alcuna possibilità, ma in quel momento avviene una strana reazione in T.K. e Kari". Dopo il debutto di MegaKabuterimon nell'episodio 14 di Digimon Adventure 2020, finalmente vedremo l'arrivo dei DigiPrescelti. In attesa della nuova puntata, godiamoci la nuova nostalgica sigla di chiusura di Digimon Adventure 2020.