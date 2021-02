Digimon Adventure 2020: Tailmon ha superato le sue paure diventando Angewomon

Dopo numerose indiscrezioni, il momento tanto atteso è finalmente giunto: uno dei due Digimon Sacri si è finalmente evoluto nel nuovo episodio del reboot di Digimon Adventure. Ammiriamo insieme questa iconica DigiEvoluzione.

Digimon Adventure 2020 ha portato i Digiprescelti ad attraversare l'Eternal Continent nel tentativo di respingere l'oscuro esercito di Millenniumon. In questa intricata missione la sorella di Tai, Hikari, si è rivelata essere l'ottava prescelta unendosi al suo partner, Tailmon. Dopo tanta attesa, il Digimon Sacro è finalmente pronto a DigiEvolvere.

In precedenza Tailmon era stato tenuto in prigionia da DarkKnightmon, il quale intendeva sfruttarlo come sacrificio per riportare in vita Millenniumon. Proprio per questo, il Digimon di Hikari era terrorizzato all'idea di doversi evolvere o combattere. Tuttavia, messo di fronte a MarineDevimon, uno degli avversari più duri mai incontrati, il legame tra l'ottava Digiprescelta e il suo partner ha finalmente prevalso.

Nel trentacinquesimo episodio del reboot Hikari aiuta Tailmon a superare il suo tumulto interiore, riuscendo così finalmente a diventare Angewomon. Come ipotizzato in precedenza, Angewomon è arrivato in Digimon Adventure, ma sarà sufficiente per fermare MarineDevimon e sventare i piani degli antagonisti? Con questo nuovo debutto, il reboot di Digimon Adventure potrebbe finalmente eguagliare la serie originale, considerata di gran lunga superiore dalla community.