Digimon Adventure 2020: rivelato il teaser per l'episodio 2 e i titoli delle nuove puntate

A vent'anni dalla fine della serie originale, Digimon Adventure 2020 è già riuscito a portare su di sé le attenzioni del mondo, riproponendo sul piccolo schermo un'avventura nostalgica ma innovativa. Già nella giornata di domani, inoltre, avremo modo di assistere al secondo episodio dell'anime.

Il ritorno dei Digiprescelti su Crunchyroll è stato accolto positivamente dalla community internazionale, merito anche di una prima puntata che non solo ha recuperato i tratti iconici della serie originale, ma li ha trattati con la giusta maturità. In rete gli appassionati sono rimasti affascinati dal comparto tecnico dell'anime proposto da TOEI Animation con ottime animazioni. Livello che probabilmente si attesterà anche nel secondo episodio, in quanto alcuni animatori chiamati a partecipare sono di fama mondiale come Natoshi Shida.

Il sito ufficiale, inoltre, ha già diffuso il primo teaser trailer promozionale dell'episodio di domani, lo stesso che potete ammirare in cima alla notizia, nonché i titoli delle puntate che arriveranno nelle prossime settimane e che qui seguono:

Episodio 3 (19 aprile): "E, verso il modo digitale";

Episodio 4 (26 aprile): "Birdramon prende il volo";

Episodio 5 (3 maggio): "Digimon sacro";

Episodio 6 (10 maggio): "Il regno destinato";

I titoli in questione, dunque, danno già un'idea del contenuto dei prossimi episodi. E voi, invece, che aspettative avete per Digimon Adventure 2020? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.