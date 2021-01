Digimon Adventure 2020: un temibile avversario minaccerà Tai nei prossimi episodi

Dopo aver superato la soglia dei trenta episodi, Digimon Adventure 2020<7b> è finalmente pronto a spingersi oltre. Come anticipato dalle sinossi delle prossime puntate, che vedranno il via di un nuovo arco narrativo, Tai e i suoi compagni dovranno affrontare una profonda e oscura minaccia.

L'utente Wikimon News ha svelato sul proprio profilo Twitter i titoli e le anticipazioni degli episodi dal 32 al 35 di Digimon Adventure 2020, acclamato reboot che però fino ad ora ha disilluso le aspettative degli appassionati. Il nuovo arco narrativo vedrà il debutto di alcuni volti familiari, oltre che mettere in scena un duro scontro.

L'episodio 32, intitolato "Soaring Hope", uscirà il 17 gennaio. "Takeru e Patamon, che sono inseguiti da un Fangmon solitario, vengono salvati da Taichi e gli altri. Tuttavia, il gruppo viene minacciato dalla comparsa di un enorme Cerberumon, accompagnato da altri due Fangmon. Metal Greymon e Garudamon provano a combattere gli avversari, ma...".



L'episodio successivo, il 33°, si intitolerà "The Light of Dawn". "Taichi continua la sua battaglia per riportare a casa la sua sorellina, Hikari. Dopo averla raggiunta, il ragazzo deve affrontare Dark Knightmon. Improvvisamente, però, Hikari non prende la mano di suo fratello, e per sua stessa volontà viene assorbita da Dark Knightmon".

La puntata 34, "Hikari e Tailmon", arriverà il 31 gennaio. "Gli otto prescelti e i loro Digimon si riuniscono. Risvegliatosi, Tailmon si comporta come il cavaliere di Hikari e impone a Komondomon di dirigersi a Pharga. Strada facendo, però, Komondomon in una città sottomarina in pericolo".

Il 35esimo episodio, "Sparkling Angewomon", vedrà il debutto di Angewomon. La guerra tra luce e oscurità comincia nel prossimo episodio di Digimon Adventure. WereGarurumon ulula alla luna in questa statua da oltre 200 euro di Digimon.