Digimon Adventure 2020: WarGreymon protagonista dello scontro più deludente della serie

Il trentesimo episodio della serie reboot Digimon Adventure 2020 ha finalmente riportato in azione WarGreymon in uno scontro che però si è rivelato alquanto deludente. Dopo un rapido debutto alcuni episodi fa, era solo questione di tempo prima che la Mega Evoluzione entrasse ufficialmente a far parte della serie, seppur con una caduta di stile.

Nonostante la battaglia abbia una buona cura nelle animazioni, complessivamente non arriva ad essere sufficiente, cosa che rende la serie in questione ulteriormente soggetto di aspre critiche da parte della community affezionata. Sin dai primi episodi i ritmi molto più serrati, e il continuo susseguirsi di evoluzioni, hanno reso ripetitiva l'avventura di Tai e dei suoi compagni DigiPrescelti.

Inoltre va aggiunto che la preview dell'episodio aveva alzato enormemente l'aspettativa dello scontro tra WarGreymon e Parrotmon, storico antagonista del franchise. Parrotmon, Digimon di livello Evoluto, è apparso nella prima pellicola della serie, dove affrontava Greymon in una feroce e spettacolare battaglia. Nell'episodio 30 tuttavia i due si affrontano mentre Tai e Sora cercano di aiutare i rifugiati del luogo a scappare attraverso la giungla, ormai in fiamme. L'assenza di dialoghi e atmosfera durante lo scontro non fa che renderlo troppo semplice, come se fosse un pretesto per la trasformazione definitiva di Greymon.

Successivamente vediamo anche la nuova evoluzione di Parrotmon, Crossmon, che dopo un'apparente posizione di vantaggio, viene sconfitto da un singolo colpo Gaia da parte di WarGreymon.