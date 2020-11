Digimon Adventure 2020: WereGarurumon si mostra in una nuova e potente forma

Il ritmo narrativo scelto nella serie reboot Digimon Adventure 2020 continua a sorprendere gli appassionati, grazie alla continua e frenetica evoluzione degli eventi del primo arco narrativo, e anche all'introduzione di nuove forme, come avvenuto nell'episodio più recente con WereGarurumon.

Le rivelazioni di Angemon durante l'ultimo episodio hanno spinto Tai, Matt e il nuovo DigiPrescelto Takeru, ad entrare nel terribile castello di Devimon per recuperare il Digiuovo del Digimon Sacro. Mentre avanzano si trovano improvvisamente di fronte ad un Digimon molto potente, che viene però facilmente respinto da una inaspettata trasformazione di WereGarurumon.

Seguendo in qualche modo l'evoluzione di MetalGreymon mostrata nello scorso episodio, WereGarurumon riesce a potenziare ulteriormente la sua forma Ultimate, attivando il Sagittarius Mode e riuscendo così a respingere DarkKnightmon, e salvare Matt e Takeru da una pericolosa caduta in un oscuro miasma. Potete vedere l'evoluzione e la battaglia nel video riportato in fondo alla pagina, condiviso da @Wikimon_news.

Questa Sagittarius Mode rientra tra le numerose novità e trasformazioni inedite introdotte per la prima volta proprio nel reboot, e considerato il numero totale degli episodi previsti, in futuro potremmo vederne molte altre. Ricordiamo che il ritorno di Angemon avrà importanti conseguenze sullo sviluppo della trama, e vi lasciamo ad un mostruoso crossover tra Pokémon e Digimon.