Digimon Adventure: 21 anni fa iniziava il viaggio nel mondo digitale

Tra le serie che hanno contribuito ad accompagnare l'infanzia di migliaia di appassionati per un'intera generazione spicca su tutti Digimon Adventure. La prima avventura dei digiprescelti, infatti, iniziò nel lontano 1999 quando, per una serie di eventi, il campo estivo di 7 bambini si trasformò in un viaggio indimenticabile.

Ed è incredibile come a distanza di 21 anni il franchise continui a riscuotere un successo imponente, forte di un merchandising vincente e di numerosi eventi a tema realizzati saltuariamente dallo staff. Nonostante qualche inciampo causato da alcune serie tv particolarmente al di sotto delle aspettative, complici anche alcune scelte di merchandising non particolarmente efficienti al livello narrativo, il brand è tornato recentemente in auge con Digimon Adventure 2020, reboot dello storico anime che ci accompagnerà fino al 2021.

Ad ogni modo, nelle scorse ore la rete non ha potuto fare a meno di ricordare un evento speciale che cade in concomitanza con l'1 agosto, ovvero il giorno in cui, nel lontano 1999, i 7 digiprescelti vennero catapultati a sorpresa ne Mondo Digitale. Una data apparentemente semplice ma che sottolinea nuovamente la popolarità di un'opera immortale, ancora in grado di riunire attorno a sé migliaia di appassionati grandi e piccini.

