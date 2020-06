Digimon Adventure: Angewomon nel sexy cosplay di Khainsaw

Digimon Adventure è un franchise che ormai è in prosecuzione da 20 anni. La prima serie partita nel 1999 è diventata storica e ha lanciato creature e personaggi che sono immortali ancora oggi. Non a caso è in corso un reboot intitolato Digimon Adventure: Psi, partito ad aprile e poi interrotto in fretta a causa del Coronavirus.

Mentre in Giappone sta per riaffacciarsi la trasmissione di Digimon 2020 con l'allarme del virus rientrato, c'è chi si dedica ai cosplay delle creature digitali più famose. Nonostante molti digimon siano realizzati su base animale o cibernetica, non mancano quelli che hanno un aspetto fortemente umanoide e soprattutto quelli con tratti distintamente femminili e spiccatamente sexy.

Tra questi c'è Angewomon, digievoluzione di livello super di Salamon. La fedele compagna di Kairi rivive nel cosplay realizzato da Khainsaw, come potete vedere in basso. Gli effetti rosa e dorati della foto aggiungono un'aura mistica e angelica alla cosplayer che ha realizzato ottimamente tutti i dettagli del personaggio, dall'elmo che copre metà del viso alla pergamena rosa fluttuante, anche se le ali forse avrebbero necessitato di ulteriore cura. Cosa ne pensate di questo cosplay di Angewomon?

Anche un'altra cosplayer, XKristamae, aveva portato il suo travestimento di Angewomon in passato.