Digimon Adventure: L'anime introduce l'evoluzione finale di Palmon

Come avete potuto vedere dall'anteprima della puntata 12 di Digimon Adventure, Mimi ha dovuto affrontare una sfida pericolosa, che ha impegnato il suo compagno Palmon. Scopriamo cosa è successo nell'episodio.

I fan hanno potuto assistere alla lotta di Mimi, che è finita in una fabbrica piena di Digimon, venendo subito attaccata da Andromon. Sembrava tutto perduto per il personaggio, quando interviene Guardromon, con cui aveva fatto amicizia all'inizio della puntata, che riesce a salvarla e a farla fuggire dal suo avversario.

Nonostante questo, i tre vengono raggiunti in poco tempo da Andromon, che senza troppi problemi mette fuori combattimento Guardromon. Mimi, colpita dal suo sacrificio, decide quindi di vendicare l'amico morto e questo porta alla sua evoluzione finale Palmon, che diventa Lilimon. Siamo sicuri che nelle prossime puntate scopriremo come si evolverà il rapporto tra Mimi e Palmon dopo questi eventi. In calce alla notizia è presente un tweet che ci permette di vedere il momento della trasformazione, in una sequenza che ricorda molto quella originale della serie andata in onda nel 1999 in Giappone e arrivata in Italia l'anno dopo.

Annunciata per festeggiare i 20 anni della saga, questa nuova serie animata ripercorre gli eventi dell'opera principale, anche se qualche fan è deluso dai diversi cambiamenti presenti in Digimon Adventure