Digimon Adventure: Annunciata una nuova sigla finale cantata da Reol

Dopo il simpatico crossover tra Digimon Adventure e Hatsune Miku, vi segnaliamo le ultime novità sulla serie, in particolare riguardo una nuova canzone che sarà possibile sentire a partire dalle prossime puntate dello show.

Ad annunciarlo è l'account di Twitter @somoskudasai, con un messaggio che è possibile trovare in calce alla notizia. Ecco cosa ha commentato il profilo dell'insider: "È stato annunciato che nell'anime Digimon Adventure sarà presente una nuova sigla finale a partire dal quattordicesimo episodio, che andrà in onda in Giappone il prossimo 6 settembre. La canzone si intitolerà Q? e sarà interpretata dalla cantante giapponese Reol".

I fan hanno subito accolto con entusiasmo la notizia, ansiosi di scoprire come sarà il nuovo pezzo interpretato da una delle cantanti più famose del momento. Siamo sicuri che i suoi numerosi fan non rimarranno delusi, non ci resta quindi che aspettare la giornata di domani, 6 settembre per ascoltare la canzone inedita per la prima volta. Se cercate altre indiscrezioni sulla prossima puntata, vi segnaliamo il nuovo trailer di Digimon Adventure, serie presente in Italia nel catalogo di Crunchyroll, invece se cercate del merchandise dedicato allo show ecco l'action figure di Omegamon, uno dei personaggi più famosi apparsi negli episodi della saga prodotta da Toei Animation.