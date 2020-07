Digimon Adventure, annunciati due eventi digitali, novità in vista?

Mentre continuano le puntate inedite dell'anime di Digimon Adventure, vi segnaliamo due nuove iniziative che siamo sicuri faranno felici tutti gli appassionati dell'opera ideata da Akiyoshi Hongo e prodotta da Toei Animation.

A causa dell'emergenza Coronavirus, i numerosi eventi dedicati al mondo dell'animazione giapponese in programma per l'estate sono stati rimandati o annullati. Non è stato così per le manifestazioni incentrate sull'universo dei Digimon, che si svolgeranno in modalità digitale, come annunciato la scorsa settimana dall'account Twitter @JP_Excelsior. Gli eventi saranno due, il primo si svolgerà il prossimo 17 luglio e si intitolerà "Digimon News Navigation", mentre il secondo, l'atteso "DigiFes 2020" si aprirà il primo agosto. Per partecipare basterà connettersi gratuitamente all'account YouTube di Bandai o di Toei Animation.

Tra gli ospiti del Digimon New Navition troveremo la doppiatrice di Agumon Chika Sakamoto e Atsuhiro Tomioka, responsabile della recente serie animata, insieme ad altri, mentre al Digifes saranno presenti il cast dell'ultima pellicola dedicata al franchise. Non sappiamo ancora quali saranno i potenziali annunci durante le manifestazioni, anche se sono in molti a credere che tra le possibili novità potrebbe anche esserci l'annuncio di una nuova serie.

In attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con questa notizia in cui parliamo dei mostri inediti apparsi in Digimon Adventure.