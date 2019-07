Digimon Adventure: in arrivo uno spin off animato di cinque episodi

Buone notizie per tutti i fan di Digimon! Secondo quanto rivelato dal forum Withthewill infatti, sarà presto annunciata ufficialmente una nuova serie animata dedicata all'opera di ‎Akiyoshi Hongo. Secondo le indiscrezioni, l'anime comprenderà cinque episodi originali della durata di cinque minuti ciascuno e sarà distribuita grazie al crowdfunding.

Entrando un po' più nello specifico, gli episodi dovrebbero raccontare cinque storie che, per motivi di minutaggio e fondi, non sarebbero state incluse nel nuovo film dei Digimon. Per quanto riguarda il crowdfunding invece, questo assicurerebbe la possibilità di distribuire i corti tramite DVD e Blu-Ray, e fungerebbe da alternativa rispetto alla proiezione speciale dell'anime durante determinati eventi.

Il progetto è attualmente catalogato con il nome "Digimon Adventure 20th Anniversary Memorial Story Project" e dovrebbe essere rivelato ufficialmente al pubblico durante un evento programmato per il 6 novembre 2019 a Shibuya.

Dopo qualche anno di difficoltà, Digimon sta finalmente tornando a calcare tutti i grandi palcoscenici giapponesi grazie all'annuncio pubblicato durante l'Anime Expo. Il nuovo film, Digimon Adventure Last Evolution - Kizuna, debutterà nei cinema il 21 febbraio 2020 e dovrebbe segnare il grande ritorno della saga di Hongo.

Cosa ne pensate? Vi incuriosisce questo nuovo anime? Diteci la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan della saga inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a questo splendido cosplay di Lady Devimon!