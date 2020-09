Digimon Adventure cambia ritmo: ecco la nuova, nostalgica sigla di chiusura dell'anime

Sembra un po' un ossimoro parlare di nuovo e nostalgico nella stessa frase, eppure la seconda sigla di chiusura di Digimon Adventure, interpretata dalla cantante giapponese Reol, è riuscita nell'ardua impresa di combinare un sound fresco e innovativo con delle immagini in grado di rievocare emozioni persino negli spettatori di lunga data.

In cima alla news potete dare un'occhiata a "Q?", curioso titolo del pezzo scritto dalla giovane star J-Pop, in cui vengono finalmente mostrati tutti i Digiprescelti. La prima sigla di chiusura, intitolata "Kuyashisa wa Tane" e interpretata da Chiai Fujikawa (The Rising of the Shield Hero, Munou na Nana), era invece incentrata unicamente sul protagonista Tai e su Matt.

La nuova sigla di chiusura presenta un singolare stile d'animazione e mostra ognuno dei componenti della squadra di Tai insieme al proprio Digimon. A ricevere più spazio sono indubbiamente il giovane T.K e il suo iconico Patamon, che vi ricordiamo essere uno dei Digimon preferiti dai fan della serie.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo Ending Theme? Fateci sapere quale dei due vi piace di più lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori informazioni sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su Digimon Adventure 2020.