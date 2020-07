Digimon Adventure: un'intensa battaglia sarà al centro del prossimo episodio

Il reboot per il 20esimo anniversario del franchise, Digimon Adventure sta continuando a sorprender i fan in ogni episodio della serie, e la sinossi del prossimo ci anticipa un interessante rematch tra Greymon e uno dei principali antagonisti.

Sin dall'inizio delle loro avventure nel Mondo Digitale, i DigiPrescelti sono stati pedinati dal misterioso Ogremon, e anche da diversi Soundbirdmon, i quali hanno anche aizzato molti Digimon selvatici contro i protagonisti. Il primo scontro tra Greymon e Ogremon si è concluso con la vittoria del partner di Tai, ma sembra che presto ci sarà un secondo round.

L'episodio 8 della serie, dal titolo "Il Digimon Definitivo Attacca", viene descritto dalla sinossi ufficiale come segue: "Entrati nella fortezza del nemico, Tai e compagni vengono a conoscenza di un Digimon Sacro tenuto in cattività proprio in quel luogo. Tuttavia, Ogremon, che l'ultimo volta ha perso contro Greymon, viene accecato dalla vendetta e li attacca, sfidando nuovamente Greymon. Alle basi della fortezza comincia quindi una violenta battaglia tra Greymon e Ogremon, e nessuno dei due sembra cedere. Intanto un'unità di Coredramon, controllati dai Soundbirdmon, si lanciano in un attacco aereo. Sora e gli altri provano ad evitarli ma non c'è modo di fuggire."

Ogremon era uno dei villain principali del primo arco narrativo della serie originale, e sembra che il reboot, con questi ultimi episodi, voglia renderlo più feroce. Ricordiamo che Garurumon e Matt hanno ottenuto una magnifica statua, e che nell'episodio 7 ha fatto il suo debutto Joe Kido.