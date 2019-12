Digimon Adventure Last Evolution Kizuna accoglie due nuovi personaggi

Un ciclo, quello di Tai e Agumon, partito nel lontano 1999 con Digimon Adventure. La serie televisiva che portò a conoscenza delle avventure nel mondo digitale dei bambini DigiPrescelti fu apprezzatissima e pertanto ottenne diversi sequel e spin-off. Col ritorno dei personaggi originali, tuttavia, quel percorso sta per concludersi.

Nell'ultima avventura di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna si raccoglieranno tanti personaggi che abbiamo conosciuto durante le prime due serie, ma naturalmente non mancheranno figure completamente nuove. Lo staff del lungometraggio di Digimon ha annunciato infatti che Mayu Matsuoka e Daisuke Ono entreranno a far parte del cast come guest, in due ruoli inediti.

La prima darà la voce a Menoa Bellucci, una scienziata che lavora in un'università di New York e specializzatasi nello studio dei Digimon; Ono ha ottenuto invece la parte di Kyotaro Imura, assistente di Menoa. In calce è presente la prima immagine dei due nuovi individui, con un character design frontale che illustra le particolarità dei due.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sarà proiettato nelle sale giapponesi a partire dal 21 febbraio 2020 ed è pubblicizzato come "l'ultima avventura di Tai e Agumon". Oltre ai ragazzi come Tai, Matt, Sora e gli altri, saranno presenti anche i DigiPrescelti di Digimon Adventure 02.