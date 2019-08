Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sarà anticipato da 5 cortometraggi

Nel 2020 rivedremo i famosi DigiPrescelti, quel gruppo di ragazzini che nel 1999 illuminò le mattine di tanti bambini e ragazzi sia in Giappone che nel resto del mondo. Tai, Matt, Sora e gli altri stanno per tornare al cinema con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna nel 2020, ma alcuni di loro torneranno qualche mese prima.

Il sito ufficiale di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ha rivelato che sono in programma cinque cortometraggi animati preparati per il Digimon Adventure Memorial Story Project, che servirà per celebrare i venti anni di anniversario del franchise Digimon Adventure. Questi cinque corti faranno da prequel a Digimon Adventure Last Evolution Kizuna mostrando la vita quotidiana di alcuni dei DigiPrescelti e dei loro Digimon, ampliando parte delle storie che vedremo nella pellicola.

I primi quattro cortometraggi sono intitolati:

Sora e (A Sora, o Verso il cielo)

Kokoro no Ana (Un buco nel cuore)

Igakusei Joe Kido (Lo studente di medicina Joe Kido)

Akogare no Jogress Shinka (La desiderata evoluzione Jogress)

Il quinto cortometraggio, invece, è ancora segreto. Questi arriveranno prima di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, programmato per il 21 febbraio 2020, con il primo che dovrebbe arrivare anche in streaming online. Recentemente, al cast di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna è stato rivelato che si uniranno anche i DigiPrescelti di seconda generazione. Il film è promosso come l'ultima avventura di Tai e Agumon.