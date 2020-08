Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriva in streaming: ecco le date

19 Agosto 2020, ore 01:28 di Luca Verardi

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna è in arrivo su delle piattaforme di streaming selezionate, così recita l'ultimo post pubblicato dalla pagina Facebook del brand. Nello specifico, la pellicola sarà disponibile a partire dal prossimo 29 settembre, sul Microsft Store, PSN, Amazon Prime Video e iTunes. Novità anche sul fronte delle edizioni home video: sia la versione in DVD che quella in Blu-Ray potranno essere acquistate dal 6 ottobre. Inoltre, il post aggiunge che, in concomitanza con la distribuzione della pellicola in forma digitale, c'è in programma un evento speciale. La serie di annunci è stata corredata da una nuovo poster inedito, su cui campeggiano due dei protagonisti del film. Digimon: Last Evolution Kizuna è ambientato posteriormente agli eventi di Digimon Adventure Tri. Ritroviamo da giovani adulti gli storici personaggi che hanno rappresentato sin dall'inizio il franchise. La pellicola mette la parola fine alle loro avventure, costituendone la conclusione naturale. E' infatti evidente la volontà del brand di svecchiarsi e di far ripartire la serie con un nuovo corso narrativo, un'intenzione già concretizzata con la serie animata più recente, il reboot di Digimon Adventure. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: svelata l'origine del nuovo mostro digitale. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: pubblicate le forme finali di Agumon e Gabumon.

