Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: arrivano i nuovi character design

Sembra passato un secolo da quel lontano 1999 che portò in Giappone una delle serie più iconiche di quegli anni. Digimon Adventure, o anche semplicemente Digimon, ci introdusse a un gruppo di bambini chiamati DigiPrescelti: Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe, T.K. e Kairi. Questi stanno per tornare nel film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

Dopo mesi di riserbo e poche informazioni, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna si è mostrato in un trailer molto emozionante ed estremamente nostalgico, dove vediamo Tai e Agumon prepararsi a quella che sembra essere la loro ultima avventura insieme. Dopo aver mostrato il primo video di presentazione, la produzione del nuovo lungometraggio dedicato ai venti anni del franchise ci mostra una nuova visual che raccoglie il character design di tutti i personaggi principali e dei loro Digimon.

In calce potete vedere, nel tweet di Digimon Tweets, un nuovo vestiario dei famosissimi DigiPrescelti, diverso da quello mostrato nella prima immagine del lontano Jump Festa di dicembre scorso. Al loro fianco ci saranno nuovamente i Digimon che li hanno accompagnati sin dalla prima stagione che in Italia fu trasmessa a fine 2000, con un character design con poche modifiche.

Vi piacciono Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe, T.K. e Kairi in età adulta? Digimon Adventure Last Evolution Kizuna debutterà nei cinema giapponesi il prossimo febbraio, mentre non ci sono ancora novità su un'eventuale proiezione italiana.