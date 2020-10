Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: cosa accade ai Digmon dopo la partnership?

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna è finalmente approdato in altre parti del mondo grazie all'edizione home video e i fan non hanno perso tempo a recuperare l'ultimo sequel legato al franchise di Digimon Adventure. Cosa accade ai Digimon quando il suo partner diventa adulto? Ecco la terribile fine dei mostriciattoli.

Con la decisione da parte dei produttori di far crescere gli iconici digiprescelti, l'ultimo lungometraggio legato al franchise ha preso una piega inaspettata, decisamente più matura e dalle atmosfere particolarmente intense. Per far ciò, lo staff di TOEI Animation non si è posto alcun problema nell'introdurre una nuova tipologia di trasformazione dei Digimon.

Ad ogni modo, al termine dell'ultima feroce battaglia, uno strano conto alla rovescia ha iniziato a scorrere dentro i digivice. Molto presto, infatti, i protagonisti si renderanno conto che quello non è altro che il tempo che li separa dalla fine del legame con i loro mostriciattoli, in quanto l'energia che li alimentava, quella dell'infanzia, si è ormai del tutto esaurita con l'età adulta. Tuttavia, l'opera prende una piega dark poiché non si spezzerà unicamente quel legame con il partner e il diretto allontanamento dell'uno nel proprio rispettivo mondo, bensì andrà a frantumare direttamente l'esistenza degli stessi Digimon che scompariranno definitivamente.

Un finale tragico e particolarmente triste nei riguardi di tutte quelle creature che hanno accompagnato i digiprescelti e milioni di appassionati in questi anni. E voi, invece, cosa ne pensate di questo spiacevole finale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.