Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, nuovo video e immagini con i DigiPrescelti

I ragazzi degli ultimi venti anni sono cresciuti con tanti anime che hanno segnato diverse generazioni. Tra questi spiccano indubbiamente i Digimon, con le avventure dei DigiPrescelti giostratesi tra varie serie e videogiochi. I più indimenticabili rimarranno quelli delle prime due serie che torneranno in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

Oltre i famosi Tai, Matt, Izzy, Sora, Mimi, Joe, TK e Kairi, il gruppo di protagonisti di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna si allargherà includendo anche i DigiPrescelti della seconda generazione. Proprio loro sono al centro di un nuovo video pubblicato sul sito ufficiale del lungometraggio in arrivo il prossimo anno e che potete vedere in alto alla notizia.

Il video in questione è un estratto dal film, di cui potete vedere anche alcune immagini nel tweet in calce, e ci mostra i quattro DigiPrescelti che, insieme a TK e Kairi, diedero vita a diverse avventure a DigiWorld in Digimon Adventure 02. Davis, Yolei, Cody e Ken sono anche loro cresciuti e parteciperanno alla storia che concluderà le avventure iniziate nel 1999.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriverà nei cinema nipponici il 21 febbraio 2020 e sarà anticipato da cinque cortometraggi che introdurranno alle storie di alcuni dei personaggi del film. Finora, la pellicola è stata pubblicizzata come l'ultima avventura di Tai e Agumon.