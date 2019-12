Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, il poster prepara all'ultimo saluto

L'universo di Digimon ebbe inizio in Giappone nel lontano 1999, quando i piccoli bambini di dieci anni si trovarono scaraventati nel mondo digitale. Lì ebbero l'occasione di trovare dei nuovi compagni e salvare il mondo, sia quello reale che quello digitale. A venti anni di distanza, stiamo per salutarli con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

E proprio questo saluto sembra essere al centro della key visual diffusa nelle scorse ore. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriverà il 21 febbraio 2020 e festeggerà i venti anni di franchise, oltre che la chiusura della storia dei DigiPrescelti partita con Digimon Adventure, proseguita con 02 e poi Tri.

Il primo trailer malinconico di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ha già accennato alla conclusione di questa storyline, e il poster che vedete in calce sembra confermarlo: a partire da Tai e Matt, i più vicini allo spettatore insieme ad Agumon e Gabumon, fino ai DigiPrescelti di seconda generazione, tutti sembrano lasciarsi alle spalle quest'avventura, salutando chi guarda.

I ragazzi, alle porte dell'età adulta devono infatti lasciarsi alle spalle le battaglie adolescenziali e proseguire verso un nuovo futuro, in un poster di Digimon che sicuramente lascerà nostalgia negli appassionati. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sarà anticipato da cinque cortometraggi in arrivo nei prossimi mesi ma prima della proiezione nei cinema nipponici. E voi come vivrete la conclusione di questa magnifica saga?