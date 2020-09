Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: il produttore parla del futuro del franchise

Mentre la serie reboot Digimon Adventure prosegue nel suo tentativo di dare nuova forma alla prima trasposizione animata del Digiworld e delle avventure dei DigiPrescelti, manca davvero poco all'uscita della pellicola Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna , in arrivo il 29 settembre.

Uno dei produttori del film in questione, Yosuke Kinoshita, ha voluto raccontare qualche aneddoto avvenuto durante la produzione, e anticipare la nuova direzione verso cui è ormai diretto l'intero franchise. Last Evolution of Kizuna è un ulteriore modo per celebrare il 20esimo anniversario della serie originale Digimon Adventure, pubblicata per la prima volta nel 1999, e che serve per concludere la storia dei primi DigiPrescelti.

Inizialmente prevista per l'inizio di quest'anno, l'uscita della pellicola ha subito un pesante ritardo dovuto allo scoppio della pandemia globale, ed è stata quindi spostata a fine settembre, mentre l'edizione Home Video in Blu Ray sarà disponibile a partire dal 6 ottobre.

Per il futuro della serie, Kinoshita ha sottolineato come l'influenza dei fan sia una parte fondamentale del processo creativo: "Mentre stavamo sviluppando Digimon Adventure tri, il primo revival di Digimon dopo molto tempo, abbiamo dato retta a tutti i fan che volevano un seguito, e abbiamo affermato che "Digimon continuerà". Sono stato coinvolto in Adventure tri dal capitolo 5, ma a quel tempo la produzione aveva già cominciato a concentrarsi su Last Evolution."

Anche per quanto riguarda la scelta di mostrare i personaggi cresciuti, è stata guidata dal sostegno della community, Kinoshita ha infatti detto: "Volevamo ringraziare coloro che hanno seguito la serie Digimon sin da quando erano bambini". Commentando invece il lavoro complessivo svolto per la pellicola ha proseguito con: "Ci saranno molti omaggi a diverse scene e momenti che sono ancora ricordati dai fan. Voglio che gli appassionati riescano a guardarlo con le stesse emozioni che hanno provato 20 anni fa. Per raggiungere un risultato del genere abbiamo guardato di nuovo le serie e anche i vecchi film, discutendone tutti insieme."

Ricordiamo che nella pellicola vedremo anche una nuova creatura, e vi lasciamo alle forme finali di Agumon e Gabumon.