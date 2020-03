Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: pubblicate le forme finali di Agumon e Gabumon

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna chiuderà un cerchio partito nel 1999 con Digimon Adventure. L'opera dell'epoca introdusse il primo gruppo di DigiPrescelti, rimasti anche ad anni di distanza i più amati, insieme ai loro partner Digimon. Questo legame si interromperà per le scelte del film e il successivo reboot del franchise.

Ma prima dell'arrivo di Digimon Adventure: Psi ad aprile 2020 che vedrà Tai, Agumon e tutti gli altri protagonisti di quel mondo digitale in altre storie inedite, c'è da salutare adeguatamente i personaggi di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. I due digimon principali, Agumon e Gabumon, non si lasceranno scappare l'occasione per mostrarsi in un'ultima digievoluzione particolare.

Oltre Morphomon, appariranno infatti due Digimon inediti nel film: Agumon - Legame del Coraggio e Gabumon - Legame dell'Amicizia, le cui illustrazioni sono presenti nel tweet in calce. Entrambi con forma umanoide, Agumon ricalca un Greymon più eretto e umano con un nutrito numero di appendici fiammeggianti; Gabumon si presenta con un'armatura metallica, posa e dettagli simile a quella di Lobomon di Digimon Frontier ma con colore e parte della morfologia che ricorda invece Garurumon e le sue digievoluzioni.

Nella restante immagine del tweet si può invece vedere Morphomon, creato appositamente per Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Le due forme di Agumon e Gabumon erano state presentate già dal trailer che però non aveva dato modo di farli osservare accuratamente. Cosa ne pensate di queste DigiEvoluzioni?