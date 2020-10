Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: la scena esilarante fra Tai e Agumon

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna ha di certo i suoi momenti emozionanti poiché porta a termine la storia degli otto Digiprescelti originali, ma è un titolo ricco di momenti divertenti e con una scena esilarante fra Tai e Agumon.

Per celebrare il ventesimo anniversario della serie Digimon, Last Evolution Kizuna ci mostra davvero che questi 20 anni sono passati, i personaggi umani infatti sono cresciuti e all'inizio dell'età adulta. Il film racconta di Tai e Matt che cercano di capire cosa fare della loro vita, che si scontra inevitabilmente con l'essere compagni dei Digimon.

Uno dei momenti più divertenti del film è quando Agumon, gironzolando per la stanza di Tai, trova dei giornalini sconci sotto il letto del ragazzo. Questo significa che Tai si è preoccupato di trovare un nascondiglio alle riviste per evitare che venissero trovate dall'amico d'infanzia e dal parter Digimon (ma forse avrebbe dovuto nasconderle meglio!). Questo momento fa ridere ma ci spezza anche un po' il cuore: ci rendiamo conto proprio con questa scena di quanto siano cresciuti i ragazzi. Subito dopo, Tai promette che starà con Agumon per sempre.

Questa promessa purtroppo è destinata a non durare. Infatti, il film ci mostra gli ultimi momenti del legame tra Tai e Agumon, almeno i due sono riusciti a vivere questi momenti prima dell'inizio del caos nel film. Vi consigliamo di dare un'occhiata all'articolo dove viene spiegato cosa succede ai Digimon dopo la partnership.

Vedendo questo film tutti abbiamo versato una lacrimuccia, che ne pensate? Può sembrare strano ma sono passati 21 anni dall'inizio del viaggio nel mondo digitale dei Digimon, vi ricordate qual era il vostro Digimon preferito? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!