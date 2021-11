Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: sguardo al doppiaggio italiano in esclusiva

Il cerchio si sta per chiudere: dopo un esordio negli anni 2000, Digimon Adventure sta per arrivare alla sua conclusione in Italia. Lo sta per fare con il film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, ultima avventura di Taichi, Agumon e tutti gli altri DigiPrescelti e Digimon ormai cresciuti.

Everyeye vi ha presentato in esclusiva nelle scorse settimane il primo breve trailer di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna che presentava le tematiche del film, ma anche un trailer esteso con i DigiPrescelti e la loro ultima missione. Le sorprese però non sono finite dato che, in partnership con Anime Factory che porterà Digimon Adventure Last Evolution al cinema dal 9 al 15 dicembre, arriva un nuovo video tratto dal film.

Everyeye vi presenta così una clip di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna tratta dal film dove si può apprezzare meglio il doppiaggio italiano. Nel video in alto, dopo una prima fase dedicata alle voci di contorno, arriva l'assalto di Parrotmon che richiede l'intervento di TK, Hikari, Angewomon, Tai e Agumon, tutti pronti per la battaglia con il gigantesco mostro digitale. Un video di quasi due minuti dove si può apprezzare inoltre il comparto tecnico e visivo del lungometraggio.

Siete pronti a salutare gli storici DigiPrescelti?