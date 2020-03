Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: svelata l'origine del nuovo mostro digitale

La serie Digimon Adventure sta per raggiungere il suo lieto fine ora che la distribuzione di Last Evolution Kizuna ha salutato nuovamente le avventure dei digiprescelti. Ma non temete, il franchise non ha nessuna intenzione di abbandonare una delle saghe più popolari e amate in tutto il mondo.

TOEI Animation, infatti, sta ultimando i preparativi per il debutto di Digimon Adventure: Psi, reboot della prima stagione televisiva. Quasi come in un ciclo di rinascita, un nuovo inizio che segue la fine, Psi riprenderà le avventure dei digiprescelti nel mondo digitale, ai tempi dell'inizio del fenomeno. Ad ogni modo, è strettamente probabile che lo studio innoverà l'iconica serie introducendo nuovi personaggi e creature digitali, proprio come accaduto nel film conclusivo.

Proprio in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, TOEI ne ha approfittato per proporre al pubblico le nuove evoluzioni di Agumon e Gabumon. Ma non saranno gli unici mostriciattoli presenti, in quanto nel film è prevista la partecipazione di un nuovo Digimon, Morphomon. Se della sua prescelta sappiamo ben poco oltre al nome e alla professione, la scienziata Menoa Bellucci, della creatura possiamo dirvi che ha origine dal mondo delle farfalle, in quanto deriva dal genere Morpho dei lepidotteri, una tipologia che possiede oltre 30 specie.

E voi, invece, cosa ne pensate del buffo digimon che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.