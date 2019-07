Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: tornano i DigiPrescelti della seconda serie!

C'è grande attesa per quella che sembra sarà l'ultima avventura insieme di Tai e Agumon, personaggi di Digimon presenti fin dalla prima serie. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, lungometraggio che debutterà agli inizi del prossimo anno, vede però altre sorprese in serbo con l'apparizione di altri personaggi appartenenti alla seconda serie.

Gli ultimi character design di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ci avevano mostrato nuovamente i DigiPrescelti e i Digimon che li accompagnavano nella prima serie. Finora, dalle informazioni rivelate, si poteva supporre che il lungometraggio in produzione sarebbe girato intorno soltanto ai protagonisti della prima serie di Digimon Adventure.

Un tweet di Moetron pubblicato oggi e che potete vedere in calce tuttavia mostra che ci sono altri piani per il film. Infatti in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna saranno presenti anche i protagonisti di Digimon Adventure 02. Nella prima immagine in calce si possono vedere i quattro ragazzi Cody, Davis, Yukio e Yolei che presero parte al nuovo viaggio a DigiWorld, naturalmente anche loro cresciuti e alla fine della loro adolescenza.

Nella seconda immagine vengono rivelati invece i doppiatori di questi, rispettivamente Yoshitaka Yamaya, Fukujuurou Katayama, Arthur Lounsbery e Ayaka Asai. Infine, possiamo ridare anche un'occhiata all'aspetto che avevano da bambini in confronto al prossimo. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriverà il 21 febbraio 2020 in Giappone e promette una storia commovente e nostalgica.