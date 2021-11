Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: trailer in italiano in esclusiva del film finale

Nel 2020, Toei Animation ha chiuso il lunghissimo ciclo riguardante i DigiPrescelti del 1999. Il gruppo formato da Tai, Matt, Sora e gli altri bambini è maturato e ormai è adulto e costretto a salutare i propri Digimon. In Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, insieme affronteranno un nuovo Digimon prima di salutarsi per sempre.

A dicembre 2021, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriverà anche in Italia. Anime Factory ha infatti programmato una settimana evento, dal 9 al 15 dicembre, in cui alcuni cinema nostrani proietteranno il film che chiuderà la storia di Tai e Agumon. Dopo il primo trailer del film finale di Digimon Adventure, Anime Factory concede in esclusiva a Everyeye un nuovo video doppiato in italiano di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

In un minuto e mezzo, veniamo a conoscenza di tutta la situazione dei DigiPrescelti, alle porte dell'età adulta e con ognuno di loro che sta percorrendo la propria strada nella società. Come spiega Menoa, il tempo a disposizione dei loro Digimon sta per scadere e a breve dovranno salutarsi. La comparsa di un nuovo nemico non aiuterà la situazione, dato che ogni battaglia accorcerà irrimediabilmente il tempo rimasto.

Una lunga, epica storia si concluderà definitivamente, mentre in Giappone il progetto ha subito un reboot con Digimon Adventure Psi.