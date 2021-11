Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: trailer in italiano per il film evento

Li abbiamo ammirati, li abbiamo accompagnati in tante avventure. Ma alla fine, per Tai, Agumon e tutti gli altri protagonisti, è giunto il tempo di salutare - temporaneamente - il pubblico. Dopo la serie di film Digimon Adventure Tri, a gennaio 2020 arrivò nelle sale giapponesi Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

Il film vede i DigiPrescelti ormai adulti, ma sempre con i loro Digimon al fianco. Ma questa per loro sarà l'ultima avventura prima del reboot segnato da Digimon Adventure Psi. In Giappone il film ha già riscosso i suoi risultati, mentre a breve sarà il turno dell'Italia, con Anime Factory che porterà nei nostri cinema Digimon Adventure Last Evolution Kizuna a dicembre.

Il film di Toei Animation sarà disponibile nelle sale italiane dal 9 al 15 dicembre in un evento speciale, anticipato dal trailer in italiano di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna disponibile in alto. Nel breve video, Tai e Agumon si preparano per la loro ultima evoluzione.

La sinossi del film è la seguente: "Taichi è diventato uno studente universitario ma non sa ancora cosa fare in futuro. Anche gli altri DigiPrescelti stanno proseguendo con la loro vita, aiutando in aggiunta tutti coloro che hanno un Digimon, finché un giorno un evento senza precedenti non getterà tutti nella preoccupazione. Infatti, il tempo a disposizione per i Digimon sta per finire e a breve dovranno separarsi dai loro amici di sempre."