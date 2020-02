Digimon Adventure Last Evolution Kizuna si unisce a Jojo con le nuove DigiEvoluzioni

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna è il film che chiuderà un ciclo. I primi DigiPrescelti che incontrammo nell'anime del 1999 ormai stanno per diventare adulti e affrontare la loro ultima avventura insieme ai propri Digimon. Il trailer di Last Evolution Kizuna ha contribuito all'effetto nostalgia, ma aggiungendo anche un dettaglio importante.

In Digimon Adventure Last Evolution Kizuna saranno presenti due nuovi tipi di DigiEvoluzioni che, a giudicare dal trailer, permetteranno ad Agumon e Tai di fondersi, così come a Gabumon e Matt. Il risultato di questa BioDigievoluzione saranno due Digimon di altissimo livello e mai visti prima. Catturando una scena del trailer, un fan ha accostato Digimon al noto Le Bizzarre Avventure di Jojo.

L'account Twitter di DigimonPeru ha condiviso un mash up tra Digimon e Jojo, con le due nuove versioni di Agumon e Gabumon portate nel mondo creato da Hirohiko Araki. Le onomatopee occupano la parte centrale dell'immagine che potete vedere in calce, mentre le nuove digievoluzioni di Agumon e Gabumon diventano rispettivamente Jotaro Kujo e Joseph Joestar.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna non sarà l'ultima volta che rivedremo i DigiPrescelti: per il franchise è già in programma l'anime reboot Digimon Adventure: Psi, il quale sarà trasmesso a partire da aprile 2020.