Digimon Adventure: Psi accoglie una voce storica di Dragon Ball

I fan di Dragon Ball dovranno attendere ancora prima di poter vedere un proseguimento di Dragon Ball Super, ma intanto le voci giapponesi non stanno di certo con le mani in mano. Con il nuovo trailer di Digimon Adventure: Psi scopriamo le voci dei giovanissimi DigiPrescelti e del resto del cast e tra questi c'è una voce piuttosto nota.

È stato confermato che Masako Nozawa, storica voce di Goku in Dragon Ball, prenderà parte all'anime reboot Digimon Adventure: Psi. Il suo ruolo però non sarà quello di uno dei bambini protagonisti o di qualche digimon, bensì sarà la narratrice della serie. Questo ruolo conferma quindi il suo ritorno nel franchise di Digimon dopo che la donna aveva già fatto la sua comparsa come voce di Guilmon in Digimon Tamers, terza storica serie animata.

Il resto del cast è composto da:

Yuko Sanpei come Taichi Yagami, conosciuto in italia come Tai;

Chika Sakamoto come Agumon, di ritorno nel suo ruolo;

Daisuke Namikawa come Yamato Ishida, conosciuto in italia come Matt;

Ryoko Shiraishi come Sora Takenouchi;

Yumiko Kobayashi come Kōshirō Izumi, conosciuto in Italia come Izzy;

Marika Kōno come Mimi Tachikawa;

Takeshi Kusao come Joe Kido;

Megumi Han come Takeru Takaishi, conosciuto in italia come TK;

Misaki Watada come Hikari Yagami, conosciuta in italia come Kairi.

Tutte le voci dei DigiPrescelti sono nuove, mentre i Digimon conservano gli stessi doppiatori degli anime precedenti ad eccezione di Gatomon, ora doppiata da Mie Sonozaki. Lo staff di Digimon Adventure: Psi sarà invece identico a quello della serie originale del 1999 almeno per i suoi elementi di spicco. In alto potete osservare il breve teaser di Digimon Adventure: Psi, anime che debutterà il prossimo 5 aprile.