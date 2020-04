Digimon Adventure: Psi arriva in Italia, prossimo il debutto su Crunchyroll

Negli scorsi giorni Crunchyroll aveva annunciato l'arrivo sulla sua piattaforma del reboot di Digimon Adventure, denominato Digimon Adventure: Psi. Purtroppo aveva svelato solo dei piani per Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e qualche altro paese. Le pagine social italiane di Crunchyroll però hanno dato la bella notizia anche da noi.

Ebbene nello stesso giorno della messa in onda viene annunciato l'arrivo in Italia di Digimon Adventure: Psi su Crunchyroll. La piattaforma non ha dato ancora dettagli particolari su orari o altre metodologie della pubblicazione italiana che però potrebbe essere coordinata con quella estera. Per gli Stati Uniti è prevista infatti la pubblicazione per le ore 22:30 del 4 aprile che corrisponderebbero alle ore 04:30 del 5 aprile in Italia. Il prodotto sarà sottotitolato in italiano mentre non si hanno novità su un eventuale doppiaggio.

Si arricchisce così l'offerta primaverile di Crunchyroll con un pezzo da novanta dell'animazione nipponica. Proprio venti anni fa era stato messo in onda il primo episodio di Digimon Adventure. Digimon Adventure: Psi testimonia l'amore dei fan verso il franchise che da poco ha concluso un ciclo narrativo con il film Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna.