Digimon Adventure: Psi, diffuse le prime immagini dell'episodio di debutto

In Giappone è stato tramesso il primo episodio di Digimon Adventure: Psi, la nuova serie animata del brand che rappresenterà un reboot dell'originale Digimon Adventure, e su Twitter sono già trapelate le sequenze della puntata.

Grazie all'account digimonfreaks, è possibile dare un'occhiata - prima dell'uscita ufficiale in Italia - al nuovo comparto estetico che contraddistinguerà questa ennesima iterazione dei Digimon. Siamo davanti a uno stile fresco e allo tempo reminescente delle proprie origini, con i nostri protagonisti che hanno abbandonato le loro fattezze da giovani adulti - viste nell'ultimo film - per ritornare bambini e far crescere insieme a loro una nuova generazione di appassionati.

Vi ricordiamo che, proprio ieri, è stato annunciato l'acquisto della serie da parte di Crunchyroll Italia, che prossimamente renderà disponibile gli episodi anche nel nostro paese. Tuttavia, il servizio di streaming non ha rilasciato ulteriori informazioni riguardo agli orari di pubblicazione, i quali non dovrebbero allontanarsi eccessivamente da quelli esteri.

Pochi giorni fa si è festeggiato il ventesimo anniversario dalla conclusione della serie originale, Digimon Adventure, terminata in Giappone su Fuji Channel il 26 Marzo 2000. Un'opera che ha dato inizio al successo prorompente che da lì in poi avrebbe caratterizzato questo brand, che oggi si rinnova ancora una volta ritornando nell'universo digitale.

Da una parte l'ultimo lungometraggio, Digimon Last Evolution Kizuna, dall'altra Digimon Adventure: Psi, i fan della serie potranno godersi le ultime avventure della serie scegliendo il prodotto più affine al loro target. Il primo pensato sicuramente per chi ha già avuto il piacere di conoscere l'universo digitale, il secondo è perfetto per chi vi si affaccia per la prima volta.

