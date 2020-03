Digimon Adventure: Psi, il primo episodio del reboot si mostra in nuove immagini

Sin dall'annuncio del reboot dello storico anime del 1999, intitolato ora Digimon Adventure: Psi, sono trapelate poche informazioni in merito alla serie televisiva nipponica più chiacchierata degli ultimi giorni. Ad ogni modo, il silenzio inizia finalmente a frantumarsi, in quanto sono emerse le immagini direttamente dal primo episodio.

Dopo aver dato un'occhiata al nuovo character design dei digiprescelti, in rete sono trapelate alcune immagini risalenti alla prima puntata, in quello che è il presunto primo incontro tra Tai e Agumon. Grazie alle immagini in questioni, è possibile farsi un'idea della qualità tecnica messa in campo da TOEI Animation in questo attesissimo reboot di una serie storica e amata in tutto il mondo.

I fan hanno già avuto modo di esprimere la propria opinione in merito alla qualità evidenziata, poco dissimile dallo stile iconico dell'opera originale del 1999. Probabilmente, come già sperimentato in Digimon Adventure Tri, sarà decisamente più marcato l'utilizzo della computer grafica. Ad ogni modo, vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito al ritorno dei Digiprescelti sul piccolo schermo.

E voi, invece, che aspettati ve avete per questo reboot? Ne sentivate il bisogno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.