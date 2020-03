Digimon Adventure: Psi riaccoglie lo staff originale, ma il cast è ancora in dubbio

Il franchise dei Digimon non è stato particolarmente lineare, saltando da una serie animata all'altra senza talvolta collegamenti. Abbiamo assistito quindi a tante forme di Digiworld, ma la più apprezzata è stata indubbiamente quella che ha coinvolto i primi DigiPrescelti. Questi torneranno nell'anime Digimon Adventure: Psi programmato per aprile.

Con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, film proiettato nei cinema da qualche settimana, si è infatti chiuso un ciclo che ha obbligato la Toei Animation a predisporre il reboot. Per Digimon Adventure: Psi vedrà i primi episodi con la regia di Mitsuka Masato, che si è occupata anche degli storyboard, la sceneggiatura di Atsuhiro Tomioka e la supervisione alle animazioni di Asanuma Akihiro. Questo terzetto è uno degli storici del franchise di Digimon, avendo lavorato alla serie animata Digimon Adventure del 1999.

Non ci sono invece notizie sul cast di doppiatori. I personaggi sono praticamente confermati, ovvero il gruppo di DigiPrescelti che già conosciamo, ma questi subiranno un ritorno alle origini e i doppiatori attuali potrebbero non essere più in grado di mantenere il loro ruolo. Infatti, differentemente da Digimon Tri e Digimon Adventure Last Evolution Kizuna dove doppiavano i DigiPrescelti adolescenti e adulti, stavolta dovrebbero dare la voce a dei bambini di dieci anni.

Digimon Adventure: Psi si è da poco mostrato in un trailer che ha presentato ai fan il nuovo mondo digitale che debutterà il 5 aprile 2020.