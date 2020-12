Digimon Adventure: il reboot è inferiore alla serie originale? Parliamone

Atteso per anni da tutti i fan del franchise, Digimon Adventure 2020 sta momentaneamente deludendo le aspettative degli spettatori. In particolare, secondo l'opinione del fandom l'anime è palesemente inferiore alla serie originale.

Una delle più grandi critiche verso Digimon Adventure 2020 è la struttura stessa dell'anime. Il motivo è la mancanza di personalità data ai personaggi secondari o agli antagonisti, il reboot pare concentrare lo spettacolo unicamente sulle scene di combattimento, senza dare spazio a pause in cui poter approfondire le storie dei protagonisti. Inoltre, a differenza di altri shonen, qui i combattimenti sembrano essere addirittura scollegati dalla trama.

Questo non era il caso della serie originale, che sapeva come rendere interessanti e di carattere sia i cattivi che i personaggi secondari. Il reboot inizialmente sembrava seguire queste orme, ma dopo i primi venti episodi i DigiDestinati hanno compiuto un cambio di traiettoria. La mancanza di personalità del reboot porta i protagonisti a non cercare alcuna spiegazione sul mondo in cui sono finiti o sulla cultura Digimon.



In definitiva, quando si tratta di personalità del cast, della narrazione o delle motivazioni dietro ogni singolo combattimento, l'originale rimane ancora di gran lunga superiore. E voi cosa ne pensate? Quale versione preferite e perché? Nel frattempo, una Mega DigiEvolzione debutterà nel prossimo episodio di Digimon Adventure. Scopriamo trasformazioni e minacce nelle anticipazioni dei prossimi episodi di Digimon Adventure.