Digimon Adventure: il regista dell'anime discute la rincoferma dei doppiatori originali

Recentemente sono stati diffusi i nomi dei doppiatori che avrebbero prestato le voci ai personaggi di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, l'ultimo film dedicato ai personaggi creati da Akiyoshi Hongo. A tal proposito, durante la DigiFest 2019 tenutasi in Giappone, ha parlato Hiroyuki Kakudo, il regista dell'anime originale del '99.

Kakudo ha parlato dell'inclusione dello staff che lui stesso scelse quasi 20 anni fa, annunciando quanto segue: "Penso che l'inclusione dei doppiatori di Digimon Adventure 02 non possa che giovare al film, che in questo modo potrà definirsi come un vero e proprio sequel. Tutti quelli che videro la serie nei primi anni 2000 ormai sono diventati adulti […] e personalmente mi auguro che il nostro lavoro in qualche modo li abbia aiutati a crescere".

Durante la fiera, il regista ha anche avuto modo di discutere il processo che portò alla realizzazione della seconda stagione dell'anime: "Trovare il materiale per lavorare su un sequel ambientato 4 anni dopo la storia originale fu una vera sfida. Creammo nemici umani, virtuali, insomma un po' di tutto. Sicuramente l'idea fu quella di creare una stagione un po' meno "pesante" e adatta a tutte le età, non volevamo toccare nuovamente temi eccessivamente maturi".

In calce all'articolo potete trovare il post ufficiale di Kakudo, dove è riportato in lingua originale uno stralcio di quanto discusso durante la DigiFest.

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra lasciando un commento qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che poche settimane fa sono stati pubblicati trailer e key visual di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, dunque non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!