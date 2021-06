Digimon Adventure: ricordate i DigiMedaglioni? Ecco i tratti distintivi dei protagonisti

Sul finire degli anni '90 partì il media franchise di Digimon, basata su mostri digitali e che per molti aspetti si poneva come rivale di Pokémon. Con l'anime Digimon Adventure del 1999, la popolarità di queste creature e dei personaggi umani si diffuse in tutto il mondo. Ad oggi, Digimon Adventure 01 è una delle serie più apprezzate del brand.

Fin dal primissimo episodio di Digimon Adventure facemmo la conoscenza dei DigiPrescelti, un gruppo di bambini di 10 anni che si trovò coinvolto in un viaggio a DigiWorld. Accompagnati dai loro partner digitali mostruosi, si fecero strada in questo mondo per liberarlo dal male non senza difficoltà. Più la serie andava avanti, più i protagonisti dovevano crescere e per questo furono utilissimi i DigiMedaglioni.

Inizialmente vuoti, questi man mano si riempivano in base alle DigiPietre degli attributi incontrate dai DigiPrescelti durante il cammino. Ricordate tutti gli attributi e a quali personaggi furono affidati? Ecco l'elenco:

La DigiPietra del Coraggio fu affidata a Tai Kamiya;

La Digipietra dell'Amicizia fu affidata a Matt Ishida;

La DigiPietra dell'Amore fu affidata a Sora Takenouchi;

La DigiPietra della Saggezza (in originale "Conoscenza") fu affidata a Izzy Izumi;

La DigiPietra della Purezza fu affidata a Mimi Tachikawa;

La DigiPietra della Sincerità fu affidata a Jo Kido;

La DigiPietra della Speranza fu affidata a TK Takaishi;

La DigiPietra della Luce fu affidata a Kari Kamiya.

Queste erano fondamentali, almeno inizialmente, per le evoluzioni Super e Mega. Gli attributi e i loro Digimon li abbiamo rivisti in Digimon Adventure 2020 ormai arrivato alla fase finale della sua storia.