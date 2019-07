Digimon Adventure: rivelato il regista del nuovo film, sarà Tomohisa Taguchi di Persona 3

Una delle serie più iconiche della nostra infanzia è stata quella di Digimon Adventure, storico anime andato in onda nel 1999 e che poi si è diramato in decine di sequel, con protagonisti Tai e gli altri bambini chiamati DigiPrescelti. Dopo venti anni, sta per arrivare un nuovo lungometraggio con protagonisti i primi prescelti conosciuti.

Come era già stato ipotizzato, Digimon Adventure ha fatto un annuncio all'Anime Expo. Mentre ventila ancora il titolo non ufficiale di Digimon Adventure Last Evolution - Kizuna, il panel dedicato al prossimo lungometraggio ha deciso di svelare chi è il regista: Tomohisa Taguchi, che in passato ha già lavorato ai film di Persona 3 e Twin Star Exorcist. Ad accompagnarlo ci saranno Akatsuki Yamatoya, conoscenza di vecchia data del mondo digitale, alla sceneggiatura; Seiji Tachikawa sarà il direttore delle animazioni. La Yumeta Company invece è addetta alla produzione delle animazioni.

Al film che arriverà in Giappone nella primavera 2020 torneranno alcuni membri dello staff del Digimon Adventure del 1999, come Hiromi Seki, Katsuyoshi Nakatsuru e Kenji Watanabe, rispettivamente produttore della Toei, character designer e Digimon designer. Durante il panel che si sta tenendo all'Anime Expo, chiamato "Il futuro dei Digimon" non sono ancora stati svelati nuovi dettagli oltre questi, quindi non resta che attendere nuovi sviluppi per conoscere la trama e la data d'uscita precisa, oltre che i doppiatori coinvolti.