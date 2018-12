Digimon Adventure, si è spenta l'attrice Toshiko Fujita

Oggi, 28 dicembre 2018, la famosa doppiatrice Toshiko Fujita si è infine spenta all'età di soli 68 anni a causa di un cancro al seno. La notizia è stata ufficialmente rilasciata dalla Aoni Production.

Durante la sua lunga carriera ha ricoperto diversi ruoli, non solo come doppiatrice, ma anche come attrice e cantante, si è esibita in rappresentazioni teatrali e ha doppiato personaggi di diversi lungometraggi animati e film.

Tuttavia è meglio conosciuta per aver prestato la sua voce al personaggio di Taichi Yagami nella serie animata de Digimon Adventure e Rui, la maggiore delle tre sorelle in Occhi di Gatto.

Fujita ha inoltre recitato in diversi anime, quali kkyū-san (Ikkyū), Jigoku Sensei Nube (Hiroshi Tateno), 3x3 Eyes (Ms. Huang/Shunkai, Shunli Huang/Xungui), Silent Möbius (Rally Cheyenne), Zatch Bell (Zofis), Dragon Quest: Dai no Daibōken (Dai), Chihayafuru (Taeko Miyauchi), Glass Mask (Chigusa Tsukikage), Wicked City (Makie), Space Adventure Cobra (Jane Royal), Outlaw Star ("Hot Ice" Hilda), Fist of the North Star (Mamiya), Kiteretsu Daihyakka (Kiteretsu), Allison & Lillia (Corason Muto) e molti altri ancora. Ha anche doppiato Big Mom durante l'arco narrativo "Fishman Island" di ONE PIECE.



Ricordiamo che è stato annunciato di recente, dopo venti anni dalla messa in onda di Digimon Adventure, l'arrivo di un nuovo lungometraggio animato che vedrà in azione i personaggi della prima serie dell'anime in versione adulta